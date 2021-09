Netflix e videogiochi anche in Italia! Disponibili i primi cinque giochi gratis per gli abbonati

A partire da oggi gli abbonati italiani (e spagnoli) a Netflix potranno accedere ai primi cinque videogiochi su dispositivi mobile Android.

Quando gli abbonati entrano nell'app di Netflix e nel loro profilo, vedranno una row/linea dedicata ai giochi ed una nuova tab dedicata da dove potranno selezionare un qualsiasi gioco per scaricarlo. Una volta scaricato dal Google App store, il gioco apparirà sia sulla home del loro device Android che all'interno della loro app Netflix.

Si tratta dell'inizio di un percorso che potrebbe trasformare non poco la natura della piattaforma Netflix focalizzando l'attenzione anche su un medium in continua crescita e per questo capace di attirare l'interesse di un numero sempre maggiore di colossi dell'industria dell'intrattenimento e del settore tech. Un'estensione dell'offerta di intrattenimento di base (film, serie TV ecc.) che in circa 20 anni ha visto Netflix crescere e cambiare.

La compagnia ha iniziato a sperimentare da ormai diversi anni l'ibridazione con elementi dei videogiochi con particolari esperienze interattive come Bandersnatch o il recente lancio di Headspace Unwind Your Mind e anche dalla dichiarazione ufficiale di un portavoce traspare non poco entusiasmo per questo ulteriore passo nel gaming:

"A partire da oggi, gli abbonati italiani a Netflix potranno accedere ai primi cinque videogiochi su dispositivi mobile Android. Questi videogiochi includono Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Card Blast, Teeter Up, e Shooting Hoops. Siamo solo all'inizio e abbiamo ancora tanto lavoro da fare ma siamo molto contenti di offrire questi giochi in esclusiva all'interno dell'abbonamento a Netflix, senza pubblicità né acquisti in-app".

Queste infine le informazioni di base sui cinque videogiochi disponibili:

Stranger Things: 1984 - Vivi insieme a Hopper e ai ragazzi incredibili missioni a Hawkins e nel Sottosopra in questa avventura retrò stilizzata con tanti oggetti da collezionare.

- Vivi insieme a Hopper e ai ragazzi incredibili missioni a Hawkins e nel Sottosopra in questa avventura retrò stilizzata con tanti oggetti da collezionare. Stranger Things 3: Il gioco - Scegli uno dei 12 personaggi di Stranger Things 3: Il Gioco e combatti in una Hawkins pixellata. Forma un team con i tuoi amici o avventurati nel Sottosopra in solitaria.

- Scegli uno dei 12 personaggi di Stranger Things 3: Il Gioco e combatti in una Hawkins pixellata. Forma un team con i tuoi amici o avventurati nel Sottosopra in solitaria. Card Blast - Realizza una mano vincente, e magari metti a segno un full, in questo gioco dai ritmi serrati perfetto per chi vuole cimentarsi ogni tanto con il poker.

- Realizza una mano vincente, e magari metti a segno un full, in questo gioco dai ritmi serrati perfetto per chi vuole cimentarsi ogni tanto con il poker. Shooting Hoops - Una palla da basket provvista di fucile spara freccette? Grande idea! Scagliale nella giusta direzione per centrare il canestro e il gioco è fatto.

- Una palla da basket provvista di fucile spara freccette? Grande idea! Scagliale nella giusta direzione per centrare il canestro e il gioco è fatto. Teeter Up - Niente draghi né mostri: lo scopo qui è far entrare la pallina nel buco muovendo la piattaforma per contrastare la gravità e le leggi della fisica.

Siamo molto curiosi di scoprire quali saranno i prossimi passi dell'impegno di Netflix all'interno del mondo dei videogiochi. Cosa pensate di questo nuovo "interesse" della compagnia?