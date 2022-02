Battlefield 2042 senza tregua: al via una petizione per avere il rimborso incondizionato

Vi ricordate di Battlefield 2042? Se si non dovreste avere ricordi piacevoli e le tegole per DICE continuano ad accumularsi, portando il titolo al divenire un Cyberpunk 2077 in versione 2.0. Lavoro CD Project RED non citato al caso, visto che la nuova petizione avviata ricalca il modello di quella lanciata per l'action ex RPG.

Con Stagione 1 rimandata alla prossima estate e aggiornamenti concreti che tardano ad arrivare, Battlefield 2042 non se la passa bene, spazientendo ancora di più i pochi giocatori rimasti. Questo è il testo della nuova petizione, basata sulla richiesta di rimborso incondizionato:

"L'uscita di Battlefield 2042 da parte di EA è stata una presa in giro di ogni cliente che ha acquistato questo videogioco per 70$ a causa della falsa pubblicità di questo videogioco da parte di EA".

"Battlefield 2042 è costato ai consumatori milioni di dollari di danni e sconvolto centinaia di migliaia di clienti in tutto il mondo".

"Molte promesse fatte al lancio non sono state mantenute e Battlefield 2042 è stato lanciato come ingiocabile secondo molti rapporti dei consumatori. Ancora oggi, Battlefield 2042 ha bug che cambiano drasticamente l'esperienza di gioco così tanto da essere considerata una versione chiaramente incompiuta".

Molto probabilmente non porterà a nulla, ma fa specie vedere come per questo capitolo dello storico franchise non sembri esserci pace.

Fonte: windowscentral.com