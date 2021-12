Final Fantasy 7 Remake per PC soffre di problemi? C'è un piccolo trucco che riesce a risolverli

Final Fantasy 7 Remake su PC soffre di stuttering, ma potrebbe essere stata appena trovata una soluzione. I problemi di stuttering in Final Fantasy 7 Remake su PC possono essere risolti con il passaggio a DirectX 11. Il passaggio al remake di Square Enix per giocare in questa modalità ridurrà il numero di cali di frame rate visibili almeno nelle prime ore di gioco, in particolare l'area dei bassifondi del capitolo 3.

Apparentemente, quest'area è una delle peggiori in Final Fantasy 7 Remake su PC per problemi di stuttering, poiché i giocatori segnalano molti fotogrammi persi. È possibile cambiare il gioco per l'esecuzione in modalità DirectX 11 selezionando il vostro profilo tramite l'Epic Games Store, facendo clic su Impostazioni, quindi scegliendo Final Fantasy 7 Remake e selezionando la casella "argomenti aggiuntivi di riga comandi".

Nello spazio vuoto sotto questa casella, basta inserire -dx11 per forzare Final Fantasy 7 Remake nella modalità DirectX 11. Tuttavia, questo ha un prezzo leggermente inferiore, poiché sebbene ridurrà il numero di fotogrammi persi dal remake, impedirà anche all'HDR di funzionare completamente. Un piccolo compromesso per avere un gameplay più fluido.

Sembra che Final Fantasy 7 Remake non abbia avuto il lancio stellare su PC che Square Enix sperava senza dubbio. Ora non resta che spettare un fix ufficiale.

Fonte: PCGamer