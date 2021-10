New World di Amazon ha un problema di 'truffe' in game legato alla gestione delle Compagnie

Fate attenzione con chi vi alleate: questo è l'avvertimento che possiamo darvi a causa di alcune segnalazioni piuttosto spiacevoli arrivate da Reddit che riguardano il fenomeno New World. L'MMORPG di Amazon, disponibile su PC, è un grande successo ed è stato in grado di attirare numerosissimi giocatori, tra gli appassionati del genere fino ai neofiti.

Il gioco implementa al suo interno un sistema di Compagnie, le classiche Gilde, che possono essere fondate da chiunque e in cui chiunque può essere invitato. Naturalmente all'interno del gioco l'oro ricopre un ruolo abbastanza importante e questo vale soprattutto per le Compagnie: queste ultime possono infatti reclamare un territorio non occupato investendo una certa quantità di oro, che potrà essere "donata" al gruppo da ciascun membro (la valuta di gioco non può essere acquistata con denaro reale).

Il problema che è emerso è il fatto che il Governatore, ossia il fondatore, del gruppo è incaricato di gestire questa somma di denaro. Ebbene, alcuni giocatori hanno segnalato di essersi uniti a Compagnie in cui il capo, dopo aver ricevuto delle belle somme, ha semplicemente deciso di trasferire l'oro nel proprio inventario personale per poi sciogliere la compagine e darsi alla fuga, alleandosi a volte anche con una Fazione avversaria.

Non è chiaro se questa azione sia stata o meno prevista dagli sviluppatori, ma gruppi anche piuttosto numerosi di giocatori si sono trovati "abbandonati" dopo aver dato la propria fiducia ad una Compagnia e aver donato i loro sudati risparmi da avventurieri.

Fonte: Reddit