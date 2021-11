Splinter Cell Blacklist: un post sul forum ha terrorizzato i fan per possibili ban

Splinter Cell Blacklist è ancora parecchio giocata, complice il fatto che Ubisoft è ancora abbastanza sorniona nel rilasciare la benché minima informazione su un nuovo capitolo, che si vocifera in sviluppo da anni. I giocatori sembrano desiderare, quasi bramare un nuovo Splinter Cell, eppure, questi, sembra ancora lontano.

Splinter Cell Blacklist ha però ancora qualche problemino mai risolto nelle partite online, che Ubisoft però non ha intenzione di sistemare visto anche l'età del titolo (otto anni). Questo ha fatto sì che gli appassionati mandassero segnalazioni al team dedicato alla manutenzione, fino a quando, non è comparso un comunicato apocalittico sul forum del gioco.

Grosso modo, il comunicato intimava i giocatori a non mandare più segnalazioni, pena un divieto di 7 giorni in cui non si sarebbe potuto effettuare acquisti tramite il negozio Ubisoft, accedere ai siti Web Ubisoft, accedere all'account Ubisoft o giocare tramite il client Ubisoft Connect. Insomma, mica poco. Questo messaggio sembrava arrivare direttamente dal capo di Ubisoft Customer Relationship Center, ma presto si è svelato l'arcano.

Dopo esser stato rimosso, su questo post è intervenuto immediatamente Ubisoft attraverso un suo rappresentante, dichiarando che il testo era stato creato da un utente che impersonava un dipendente Ubisoft, non un membro dello staff di supporto, ora bannato. Una storia incredibile, in cui sono cascati molti, comprese molte testate affermate. Il testo effettivamente, non era mal confezionato, terrorizzando tutti gli affezionati a Splinter Cell. Magari, per risarcire i giocatori, Ubisoft ne farà uscire uno nuovo. Restiamo fiduciosi.

