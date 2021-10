New World di Amazon: i giocatori stanno uccidendo i propri personaggi per viaggiare velocemente

Muoversi nella grande mappa di New World può essere una seccatura per alcuni e sta causando la morte intenzionale dei giocatori per viaggiare velocemente in modo più efficiente intorno ad Aeternum.

Non ci sono cavalcature in New World, il che significa che per la maggior parte del tempo bisognerà muoversi a piedi. C'è un sistema di viaggio veloce, ma è abbastanza restrittivo.

Per il viaggio veloce, dovrete essere in un Santuario dello Spirito o in un insediamento. Dovrete avere abbastanza risorse Azoth (il costo varia a seconda della distanza, del peso e della fazione che controlla l'insediamento). Dovrete aver già scoperto la posizione verso cui state viaggiando velocemente.

Per aggirare questo problema e risparmiare un po' di tempo e Azoth, i giocatori uccidono intenzionalmente i loro personaggi per girare il mondo più velocemente. A quanto pare, morire darà ai giocatori la possibilità di rigenerarsi nel loro campo (se si trova entro 500 m) o nella città più vicina.

Mentre la durata di tutti gli oggetti, a parte gli strumenti di raccolta nelle borse di un giocatore, viene danneggiata alla morte e i costi di riparazione possono essere costosi (soprattutto quando i giocatori iniziano a ottenere equipaggiamento migliore), morire e rinascere in città è ancora preferibile a percorrere enormi distanze.

New World all'inizio di questa settimana ha avuto più di 700.000 giocatori simultanei su Steam e oltre 900.000 spettatori su Twitch.

Fonte: Gamespot.