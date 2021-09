New World di Amazon 'rompe' ancora le GPU e non solo Nvidia GeForce RTX 3090

Sembra che tutti stiano giocando a New World: l'MMO di Amazon è uscito da pochissimi giorni ed è già uno dei titoli più giocati su Steam. Tuttavia, stanno emergendo nuovi preoccupanti rapporti sul subreddit del gioco, in quanto New World "blocca" le GPU dei giocatori nonostante lo sviluppatore abbia precedentemente insistito sul fatto che è "sicuro da giocare" a seguito di rapporti simili emersi durante la beta del gioco.

In precedenza, questi problemi sembravano prevalentemente limitati alla migliore scheda grafica di Nvidia, l'RTX 3090, con gran parte della colpa diretta ai problemi di saldatura sulle schede con marchio EVGA. Tuttavia, ora ci sono più account legati al gioco che non solo "rompe" le RTX 3090, ma anche le RTX 3080 Ti, RTX 3080, RTX 3060 Ti e persino GPU per laptop RTX 3000. Sia i componenti EVGA che Gigabyte sono stati, ancora una volta, evidenziati come particolarmente vulnerabili.

Amazon Games ha precedentemente adottato misure per cercare di mitigare il problema durante la beta attraverso un limitatore di fps nel menu del gioco. Questi nuovi rapporti, tuttavia, suggeriscono che il problema è lungi dall'essere risolto. Intanto l'account Twitter PowerGPU ha condiviso un modo empirico per evitare di friggere la GPU.

New World Cap FPS



Go to "%AppData%\Roaming\AGS\New World" and open "user_preload_settings.cfg" with a text editor. Search for "<Class name="int" field="m_maxFps" value="90" ..." and change the number under "value"



Ignore what it says in game it will still use the value you set. — PowerGPU® (@PowerGPU) September 29, 2021

Per adesso Amazon non ha ancora commentato la notizia: rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno rilasciate in seguito.

Fonte: The Gamer