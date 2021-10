New World: per il CEO di Amazon i videogiochi saranno un pilastro fondamentale per la società

Amazon ha lanciato a fine settembre un nuovo gioco chiamato New World, un MMORPG il cui successo iniziale sta dando una grande spinta al gigante della tecnologia.

Uno dei più entusiasti è l'attuale CEO di Amazon Andy Jassy, ​​che ha affermato alla conferenza ospitata da GeekWire che, a lungo termine, i videogiochi potrebbero diventare la più grande categoria di intrattenimento al mondo. Jassy ha aggiunto che il gioco ha avuto un "eccellente inizio". Bloomberg afferma che, circa una settimana dopo il lancio, New World ha avuto oltre 900.000 giocatori contemporaneamente su Steam, rendendolo il gioco più giocato sulla piattaforma in quel periodo.

"Sono stati scritti molti articoli, persone che dicevano cose come 'Amazon sa come costruire tutto tranne i giochi, perché non possono creare giochi?'", ha osservato Jassy. "Ci vogliono alcuni tentativi prima di fare colpo, ma lo studio di certo non ha perso la determinazione".

New World, rispetto ad altri giochi Amazon come Crucible, è sopravvissuto abbastanza a lungo da vedere il suo primo aggiornamento post-lancio. Arrivato all'inizio di questa settimana, l'aggiornamento 1.0.1 include una serie di correzioni di bug, modifiche al timer AFK del gioco e una finestra di dialogo di avviso per evitare di lasciare accidentalmente lunghe code.

