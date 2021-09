In New World non potete chiamare un personaggio 'Jeff Bezos' o 'Amazon'

New World è disponibile per tutti i giocatori da un giorno e ha già macinato diversi successi: il gioco infatti è il titolo più giocato su Steam del 2021 e in poco tempo ha raggiunto più di 700.000 giocatori simultanei.

Se anche voi state per entrare nel gioco sappiate che al momento di creare un nome non sarete in grado di utilizzare "Jeff Bezos" e "Amazon". Alcuni si sono anche divertiti a testare altre opzioni, come le varianti di Bezos: "JeffB", "Bez0s" o persino "Be Zos". Di nuovo, tutti questi nomi non possono essere usati. Non sono disponibili nemmeno il cognome "Amazon" e altri derivati.

Dovremmo essere sorpresi dalla decisione di Amazon di non permettere la registrazione di nomi noti come quello di Jeff Bezos? No. Sappiamo quanto possono essere "creativi" i giocatori pertanto è del tutto normale che Amazon si tuteli in qualche modo. Di seguito potete dare uno sguardo ad alcune di queste immagini che mostrano i vari tentativi.

New World è disponibile in esclusiva su PC.

