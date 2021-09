New World è il primo successo nei videogiochi di Amazon, con mezzo milione di giocatori simultanei su Steam

Da quando Amazon è entrata nel settore videoludico, ha solo collezionato una sequenza di fallimenti ma con New World sembra che i frutti del duro impegno comincino a vedersi. Infatti, l'MMO di stampo fantasy ha raggiunto il mezzo milione di giocatori contemporanei su Steam, rendendolo il secondo titolo più giocato sulla piattaforma Valve dopo Counter-Strike: Global Offensive.

Questo risultato, consente a New World di raggiungere il quinto posto nell'elenco dei giochi più giocati di tutti i tempi il che sembra incredibile considerando i 17 mesi di posticipo o il destino terribile di Crucible, altro titolo Amazon oppure lo sparire dell'altro MMO dedicato al Signore degli Anelli. Insomma, New World sembra proprio l'ago d'oro in un pagliaio di fallimenti, sperando che il team di sviluppo ispiri i team colleghi a trovare la quadra. I 532535 giocatori però, sono destinati ad aumentare con obiettivo fissato a un milione. Per tutti gli amanti degli RPG vecchia scuola insomma, sembra un titolo da non perdere.

