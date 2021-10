New World è talmente popolare che i server sovraffollati non permettono più la creazione di personaggi

E' sicuramente una buona cosa per gli sviluppatori se tantissime persone stanno giocando ad un loro gioco. Ma sfortunatamente per certi versi, soprattutto per un giocatore, questo è un male. New World, l'MMO di Amazon Game Studios, ha registrato tantissimi successi: basti contare che ora i giocatori simultanei sono saliti a 913.634. Tanta popolarità tuttavia ha causato anche problemi ai server, con diversi giocatori che hanno dovuto attendere in una lunga coda per poter entrarvi.

Amazon se ne sta occupando e nel tentativo di arginare il problema, un nuovo cambiamento impedisce alle persone di creare nuovi personaggi in server eccessivamente pieni. La società per l'occasione ha infatti suggerito ai giocatori di creare personaggi su server a bassa popolazione, promettendo che i trasferimenti dei personaggi saranno tra le funzionalità in arrivo in futuro.

Per assicurarsi davvero che i server popolati non continuino ad esplodere, Amazon ha aggiornato il gioco e ha impedito alle persone di creare nuovi personaggi su circa 30 server contrassegnati come "Completi". Gli sviluppatori hanno spiegato che si tratta di una soluzione temporanea, partendo dal presupposto che man mano che più giocatori si diffondono su più server e il numero complessivo di giocatori simultanei diminuisce, non sarà necessario bloccare nuovi personaggi.

We are implementing a new feature to indicate if a world is full.



You can check if a world is full on the server status page!



? https://t.co/ApBPXyPC90 pic.twitter.com/ai8GzNmQ1y — New World (@playnewworld) October 2, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Accanto a questo nuovo cambiamento, Amazon ha lanciato una pagina di stato del server per il gioco, in modo che la gente possa facilmente vedere quanto siano popolati i server di New World con una rapida occhiata.

Fonte: VG247