New World da record! Un milione di giocatori solo al day one

Amazon Game Studios ha lanciato pochi giorni fa New World, e ovviamente il MMORPG sta suscitando entusiasmo tra i giocatori, forse più di quanto previsto dallo sviluppatore.

In una nota pubblicata sui social, il team di sviluppo indica di essere "francamente sorpreso dal numero di avventurieri sbarcati sulle rive di Aertenum", anche se la speranza dello studio era ovviamente "di accogliere un numero enorme di giocatori". Sempre secondo lo studio, "oltre un milione di giocatori" hanno risposto alla chiamata di New World il giorno del lancio e "ogni giorno dopo il lancio quel numero è cresciuto".

Tuttavia c'è l'altra faccia della medaglia: l'afflusso di giocatori comporta code a volte molto lunghe per accedere ai server più popolari. Per rispondere a questa domanda, Amazon Game Studios ha implementato molti nuovi server: il loro numero è più che raddoppiato dal lancio e allo stesso tempo, lo studio afferma anche che sta lavorando per aumentare la capacità dei suoi server, finora limitati a 2000 giocatori ciascuno.

A message from the New World Team regarding launch, world queues, and character transfers. pic.twitter.com/wDSrlT8w93 — New World (@playnewworld) October 1, 2021

In attesa di stabilizzare le popolazioni di giocatori, Amazon Game Studios invita soprattutto i nuovi giocatori a rivolgersi ai server meno popolati. Oltre a questo Amazon è al lavoro su una funzionalità che consentirà ai giocatori di trasferire i personaggi tra i server e che dovrebbe arrivare la prossima settimana.

Fonte: GamingBolt