Halo Infinite ancora nella bufera a causa delle microtransazioni

Nonostante Halo Infinite sia un successo di critica e pubblico, sia nella parte multiplayer sia per la campagna single player, le polemiche sulla gestione delle microtransazioni non si placano. Dopo molti elementi estetici acquistabili con la doppia valuta, in game e reale, arriva un nuovo pacchetto speciale denominato "Mister Chief", contenente una nuova IA, un emblema, un ciondolo per l'arma e un assortimento di skin, a tema di Master Chief ma in versione caricaturale.

You're the absolute zenith of human endeavor and a perfect encapsulation of human talent, and now there's a Personal AI to match. The Mister Chief pack is available now in the #HaloInfinite Shop! pic.twitter.com/zYZfagNKUe — Halo (@Halo) December 28, 2021

Dove starebbe il problema? Ovviamente nel prezzo ma soprattutto per la modalità d'acquisto, accessibile solo valuta reale. Il pacchetto infatti costa 2000 crediti, 20€ per intenderci. Questo ha portato molti fan a storcere il naso, non solo per il contraddirsi di 343 Industries che si era ripromessa di stare molto attenta in questi frangenti, ma anche per i paragoni scaturiti con Halo 5: Guardians.

Halo 5 gave you the voices of war pack which had 3 different announcer voices for 10 dollars.



Why is this single announcer, a useless sticker and a charm 20 dollars?



It feels like that ?we want to reevaluate our store? promise was hollow. I know that?s not the case but.. man pic.twitter.com/uvN7wsyyFy — LateNightGaming (@LateNightHalo) December 28, 2021

Come ha fatto notare lo storico content creator per il franchise, Late Night Gaming, in Halo 5 esistevano pacchetti ben più ricchi e a metà del prezzo. In ogni caso, il pacchetto Mister Chief non potrà essere modificato ─ significherebbe una pioggia di rimborsi ─ ma potrebbe essere da insegnamento per i futuri update.

