1-2-Switch sta per ricevere un sequel? Spunta un indizio da un insider

Non c'è dubbio che i giochi first party di Nintendo abbiano riscosso molto successo, con un certo numero di importanti franchise della casa di Kyoto che hanno goduto della loro migliore accoglienza critica e commerciale in assoluto su Switch, mentre nuovi titoli sperimentali, come ad esempio Ring Fit Adventure, sono stati un successo impressionante. In quest'ultima categoria, tuttavia, non tutti gli esperimenti hanno funzionato.

1-2-Switch è stato uno dei titoli di lancio di Switch, essendo un party game multiplayer pensato per evidenziare le capacità HD Rumble dei controller Joy-con di Switch. Per questo e altri motivi, non è stato accolto molto bene dalla critica e dalla maggior parte dei giocatori, anche se sembra che abbia venduto abbastanza bene da giustificare un sequel.

In un post pubblicato di recente, l'insider di Nintendo Zippo ha affermato che un sequel di 1-2-Switch è attualmente in lavorazione e verrà lanciato quest'anno. Ciò che il gioco comporterà, come si baserà sul suo predecessore o quando esattamente uscirà non è stato menzionato.

Quando sarà annunciato? Attualmente non ci è dato saperlo. Le voci hanno suggerito che una presentazione del Nintendo Direct è prevista per questo mese, quindi se ciò dovesse davvero accadere, potremmo sentire qualcosa in quel frangente.

Fonte: VGC