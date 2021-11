13 Sentinels: Aegis Rim, l'esclusiva PS4 arriverà anche su Nintendo Switch. Trailer e data di uscita

13 Sentinels: Aegis Rim di Vanillaware arriverà su Switch il prossimo anno. Il titolo per PS4 è stato lanciato in tutto il mondo lo scorso anno con il plauso della critica e arriverà sulla console Nintendo il 12 aprile 2022.

Con un mash-up di battaglie strategiche e avventure a scorrimento laterale, il gioco di fantascienza è stato lodato per la sua complessa storia misteriosa che si estende su 13 storie intrecciate. L'annuncio di Switch arriva con un nuovo trailer, che rivela il gameplay sulla console ibrida della Grande N.

Non sembra esserci alcun nuovo contenuto per questa versione; invece è una fedele ricreazione del titolo PS4. Originariamente il gioco era previsto per Vita, ma in seguito lo studio di sviluppo ha deciso di optare per PlayStation 4. L'editore Atlus ha anche annunciato che il gioco ha venduto fino ad oggi 500k copie in tutto il mondo, con la versione Switch che probabilmente espanderà ulteriormente quel pubblico.

Ricordiamo che 13 Sentinels: Aegis Rim sarà disponibile sulla famiglia di Nintendo Switch dal 12 aprile 2022.

