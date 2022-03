A Plague Tale sta per diventare una serie TV

Asobo Studio e Focus Entertainment hanno annunciato che è in sviluppo una serie TV per A Plague Tale, con Mathieu Turi (Hostile, Trappola Mortale) incaricato di dirigere più episodi.

"È ufficiale!" scrive Turi su Twitter. "Sono onorato di lavorare all'adattamento come serie TV di A Plague Tale. Grazie ad @AsoboStudio e @Focus_entmt per la loro fiducia. Non vedo l'ora di portare sullo schermo il viaggio di Amicia e Hugo!"

A Plague Tale: Innocence ha ricevuto il plauso della critica e del pubblico ed è disponibile su più piattaforme. Nella trama seguiamo la storia della giovane Amicia e di suo fratello minore Hugo, in un'avventura emozionante attraverso le ore più buie della storia. Braccati dai soldati dell'Inquisizione e circondati da inarrestabili sciami di topi, Amicia e Hugo hanno imparato a conoscersi e a fidarsi l'uno dell'altro mentre lottano per sopravvivere contro le avversità schiaccianti e lottano per trovare il loro posto nel mondo.‎

Sempre più videogiochi stanno per fare il salto sul piccolo schermo. Alcuni esempi sono Halo (che arriverà in Italia il 28 marzo su Sky), The Last of Us di HBO e Fallout.

Fonte: Allocine