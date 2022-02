A Plague Tale: Requiem, annunciata la Collector's Edition

Il publisher Focus Entertainment e lo sviluppatore Asobo Studio hanno annunciato A Plague Tale: Requiem Collector's Edition.

Disponibile esclusivamente sul Focus Entertainment Store per $189,99, la Collector's Edition include una copia del gioco in una custodia esclusiva, una statua da 8,3 pollici di Amicia e Hugo, un vinile, tre litografie e un spilla metallica, il tutto racchiuso in un box da collezione.

"Parti per un viaggio struggente in un mondo brutale e mozzafiato alterato da forze soprannaturali", si legge nella descrizione ufficiale. "Fuggiti dalla loro terra devastata, Amicia e Hugo si spostano a sud, verso nuove regioni e vivaci città. Lì cercano di iniziare una nuova vita e di controllare la maledizione di Hugo".

"Ma quando i suoi poteri si risvegliano, morte e distruzione tornano come un'orda di ratti famelici. Costretti di nuovo a fuggire, i due fratelli ripongono le speranze in un'isola che potrebbe racchiudere la chiave per salvare Hugo".

"Scopri il prezzo per salvare chi ami, in una disperata lotta per la sopravvivenza. Attacca dall'ombra o scatena l'inferno, superando nemici e sfide con armi, strumenti e poteri ultraterreni".

A Plague Tale: Requiem uscirà su PlayStation 5, Xbox Series, Switch e PC tramite Steam nel 2022. La versione Switch sarà solo cloud.

Fonte: Gematsu.