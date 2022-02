A Plague Tale Requiem: rivelata la ricca Collector's Edition con una statua di Amicia e Hugo

Asobo Studio ha presentato la Collector's Edition di A Plague Tale: Requiem, sequel del fortunato A Plague Tale: Innocence che tanto ammaliò il pubblico soprattutto dal punto di vista tecnico, tanto che Asobo ha aiutato nello sviluppo di Microsoft Flight Simulator grazie alla fotogrammetria e in maniera tangente anche in Forza Horizon 5.

I due protagonisti, Amicia e Hugo, li ritroviamo nella statua speciale di 21cm in mezzo l'azione, con ambientazione in pieno 1300 e peste nera. La statua è stata ideata e progettata direttamente dal team di sviluppo ma oltre a questo, la Collector's Edition contiene una spilla metallica, un vinile 45 giri della colonna sonora del gioco composta da Olivier Derivière, tre litografie A4 di opere d'arte esclusive del gioco e la box art alternativa del gioco in esclusiva per il Focus Entertainment Store.

Questo annuncio potrebbe significare che la data di rilascio ufficiale potrebbe essere comunicata a breve, visto che l'uscita di A Plague Tale: Requiem è ancora fissato per un generico 2022, su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.

Fonte: twinfinite.net