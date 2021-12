A Plague Tale: Requiem mostra finalmente il gameplay in un trailer ai The Game Awards 2021

Asobo Studio e Focus Entertainment hanno annunciato A Plague Tale: Requiem quest'anno e, dato che il titolo segue una delle migliori e più grandi sorprese del 2019, è sicuramente un gioco che molti hanno tenuto d'occhio da quando è stato presentato.

Fino ad ora, non siamo riusciti a vedere molto al di là di un breve teaser di annuncio, ma ai The Game Awards 2021, Focus Entertainment ha condiviso un trailer che ci mostra finalmente il gameplay.

Nel video vediamo fasi di combattimento e stealth, con alcuni miglioramenti ed espansioni apportati a entrambi, specialmente in termini di abilità che potrete utilizzare. Naturalmente, ci sono anche molti formidabili sciami di topi e la relazione tra Hugo e Amicia sarà ancora una volta al centro dell'esperienza.

A Plague Tale: Requiem uscirà nel 2022 su Xbox Series X/S, PS5, PC e come versione esclusiva cloud per Nintendo Switch. Il gioco sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass al day one.

Fonte: Gamingbolt.