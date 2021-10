A Quiet Place è un nuovo gioco horror single-player basato sull'omonimo film

È stato annunciato un videogioco basato su A Quiet Place. A Quiet Place è descritto come un nuovo videogioco di avventura horror per giocatore singolo basato sulla serie di film. I giocatori dovranno aspettarsi i una storia e un gameplay originali che "catturano l'avvincente suspense, l'emozione e il dramma per cui la serie è famosa".

Il nuovo gioco è in sviluppo presso iLLOGIKA, uno studio con sede a Montreal con personale che ha lavorato a Rainbow Six e Far Cry presso Ubisoft. È pubblicato da Saber Interactive, il publisher dietro World War Z.

Le piattaforme non sono state annunciate, ma sappiamo che il gioco uscirà ad un certo punto nel 2022. A questo punto è probabile che ulteriori informazioni verranno svelate entro la fine dell'anno. In attesa di un trailer di gioco, qui di seguito potete dare uno sguardo a quello dedicato al film uscito nelle sale cinematografiche nel 2018.

Non ci resta quindi che attendere ulteriori dettagli ufficiali sia dal team di sviluppo che dal publisher.

