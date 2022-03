Abandoned, Blue Box ha cancellato alcuni tweet legati alla presunta demo

Abandoned è stato annunciato per la prima volta per PlayStation 5 nell'aprile 2021. Da allora, il gioco e il suo sviluppatore, Blue Box Studios, hanno avuto un periodo difficile.

Sono emerse molte teorie sul fatto che il gioco fosse un remake di Silent Hill con Hideo Kojima al timone, e i fan sono rimasti delusi quando il teaser del gameplay così pesantemente promosso è finito per mostrare pochi secondi di trailer cinematografico. Ora, dopo un lungo periodo di silenzio, sembra che lo studio abbia rimosso ogni menzione della presunta imminente demo giocabile.

Lance McDonald, meglio conosciuto per i suoi video sui giochi di FromSoftware e i contenuti nascosti al loro interno, poche ore fa ha sottolineato come tutti i post su Twitter che parlavano dell'imminente demo siano ormai spariti. Inoltre, sono stati rimossi anche tutti gli altri piani specifici per il futuro che menzionano date o scadenze.

previously tweeted a lie about the reason the trailer app was 6gb was because it actually contained way more footage but it just needed a small patch to fix a tech issue. After many months passed, all these tweets have been deleted. I don?t think that game ever existed. — Lance McDonald (@manfightdragon) March 31, 2022

L'ultimo aggiornamento dello studio sul gioco è stato durante la vigilia di Natale del 2021, quando ha pubblicato un post sul blog in cui si affermava che il primo trimestre del 2022 sarebbe stato un anno entusiasmante per i fan di Abandoned. Siamo quasi ad aprile ma per adesso non ci sono ancora notizie.