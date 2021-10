Abandoned e gli sviluppatori di Blue Box oggetto di minacce di morte, lo studio si difende

Si torna a parlare della discussa esclusiva PS5 Abandoned, questa volta però senza avere qualcosa da dire effettivamente sul gioco: purtroppo il team di Blue Box Game Studios ha riferito di essere stato oggetti di gravi minacce, anche di morte, da una parte dell'utenza.

Un modo di fare assolutamente vile e subdolo, da condannare con ogni mezzo e forza, che purtroppo vediamo fin troppo nel contesto dello sviluppo e dei progetti videoludici. In questo caso specifico, lo studio è intervenuto sui social con una dichiarazione, anzi un messaggio, "da noi, esseri umani". Perché bisogna considerare attentamente questo: dietro ogni gioco, ogni progetto, più o meno grande e ambizioso, ci sono sempre delle persone reali.

A message from us. Human beings. pic.twitter.com/q2V5j4f4ZB — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) October 17, 2021

"Il seguente messaggio non proviene dalla compagnia, ma da un gruppo di esseri umani. Gli ultimi giorni sono stati difficili. Stanno aumentando le minacce di morte che riceviamo online, ma sfortunatamente anche fisicamente e questo deve finire. (...) La situazione non ha effetto solo su di noi come team di lavoro, ma anche su tutti coloro che sono coinvolti nel nostro progetto, comprese le nostre famiglie."

"(...) Siamo consapevoli della situazione negativa che abbiamo creato e comprendiamo la vostra frustrazione. Ma quello che non capiamo sono le minacce di morte. Apprezziamo molto il vostro interesse in Abandoned e stiamo lavorando duramente al progetto. Apriremo un blog sul nostro sito che sarà aggiornato regolarmente e posteremo ogni news sul gioco sul nostro Twitter. Quello che chiediamo per ora è solo che ci sia dato lo spazio per lavorare serenamente su Abandoned."

Una situazione quindi non semplice per Abandoned, che resta un progetto avvolto nel mistero. Sappiamo però che attualmente Blue Box sta lavorando al cosiddetto Abandoned Prologue, che sarà un gioco completo disponibile a inizio 2022.

Fonte: Twitter