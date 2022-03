Abandoned: anche il compositore di alcuni brani del gioco si chiede che fine abbia fatto

Un cantante che ha passato 50-60 ore a lavorare sulla musica per Abandoned di Blue Box dice di sentirsi "frustrato" perché non ha sentito parlare più del gioco. L'anno scorso, Blue Box ha rivelato Abandoned, un gioco horror di sopravvivenza che è diventato popolare perché sembrava esserci lo zampino di Hideo Kojima. Ovviamente, come tutti sappiamo, Abandoned non è diventato Silent Hill e Hideo Kojima non c'entra nulla. Tuttavia il mistero dietro questo gioco si infittisce.

Oggi è stato scoperto che Blue Box aveva cancellato i Tweet che dettagliavano piani specifici per Abandoned, rimuovendo la maggior parte delle menzioni del gioco dai suoi social media. Da quando è stata scoperta la cancellazione di questi tweet un cantante della band The Eyes Inside, Chris (conosciuto su Twitter come F4ST3X), ha affermato di aver lavorato "50-60 ore" ad una canzone, con Blue Box che deve ancora pagare il lavoro.

In risposta a un Tweet su Blue Box che rimuoveva le menzioni di Abandoned dal suo Twitter, il cantante ha detto: "Abbiamo lavorato per la colonna sonora (una delle canzoni). Ho avuto molti contatti via e-mail con loro. Sono rimasto entusiasta del fatto che la nostra canzone sarebbe stata lanciata in un videogioco. Sono frustrato. L'ultima risposta è stata su linkedIn con: 'è caotico, deve essere lanciato a marzo'".

We worked for the soundtrack (one of the songs). I had a lot of mails contact with them. I was hooked, that our song would be released in a videogame. I'm frustrated. That last answer was at linkedIn with: It's chaotic, it has to be released in march - do you have a ps5? — I'M CHRIS (@F4ST3X) March 31, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Chris ha poi condiviso nuovi dettagli: "Abbiamo lavorato circa 50-60 ore su questa canzone. Hanno detto: questa canzone sarà nel gioco - e forse in un teaser. Ogni 6-12 settimane ricevo un'e-mail con: 'Mi scuso per l'enorme ritardo, lavoreremo con una tariffa una tantum, ecc'. Tutto è iniziato nell'agosto 2021. Non so come ottenere aiuto".

Insomma a quanto pare non solo i giocatori non sanno più quale sarà il destino di Abandoned, ma nemmeno chi ci ha lavorato.

Fonte: ScreenRant