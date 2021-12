Abandoned, l'esclusiva PS5 e Blue Box criticati dal modder Lance McDonald

In questi giorni Abandoned è tornato alla ribalta: il team di sviluppo ha infatti aggiornato sul suo stato, promettendo una tech demo ed un reveal completo nei primi mesi del 2022. Ora, anche il famoso modder Lance McDonald specializzato in giochi come Dark Souls e Bloodborne ha detto la sua a riguardo, criticando sia il progetto che lo studio.

Attraverso Twitter McDonald ha dichiarato: "Ricordate 4 mesi fa quando la Realtime Experience di Abandoned è stata lanciata completamente rotta, poi un aggiornamento di 5 GB ha fatto riprodurre una clip di 10 secondi e gli sviluppatori hanno detto che era di 5 GB perché il trailer era in realtà molto più grande ma hanno dovuto solo disabilitarne una parte per correggere alcuni bug? 5 GB non sono nemmeno così grandi per una demo di Unreal Engine di 10 secondi, perché hanno sentito il bisogno di mentire sul fatto che ci fossero più dati disabilitati nei file?".

McDonald lascia intendere che tutto il marketing incentrato sul gioco è stata una vera e propria presa in giro per i fan che hanno atteso con ansia il reveal di Abandoned, trascinati forse anche dall'hype creatosi poiché si pensava ci fosse lo zampino di Hideo Kojima.

5gb isn't even that big for a 10 second Unreal Engine demo, why did they feel the need to lie about there being more data disabled in the files? — Lance McDonald (@manfightdragon) December 27, 2021

Also who the fuck releases a tech demo for someone else's engine. I don't need "Blue Box Studios" to show me what Unreal Engine 4 can do. — Lance McDonald (@manfightdragon) December 27, 2021

Also remember when PlayStation said Abandoned is gonna be a PlayStation 5 exclusive and then the director of the game just tweeted "PC eventually!!" with no preamble at all. Anyone who thinks this is a carefully crafted marketing stunt is completely lost at this point. — Lance McDonald (@manfightdragon) December 27, 2021

"Ricordate anche quando PlayStation ha detto che Abandoned sarebbe stato un'esclusiva PlayStation 5 e poi il director del gioco ha menzionato anche il PC senza alcun preambolo? Chiunque pensi che questa sia una trovata di marketing accuratamente elaborata si sbaglia completamente a questo punto" ha concluso il modder.