Abandoned non è stato cancellato. Blue Box rinvia il prologo giocabile a tempo indeterminato

Blue Box ha aggiornato i fan sul suo misterioso gioco horror esclusivo per PS5 Abandoned, insistendo sul fatto che le recenti voci sulla sua cancellazione non sono vere.

E' stato recentemente notato che l'account Twitter ufficiale di Blue Box ha cancellato silenziosamente la maggior parte dei tweet che si riferivano a piani futuri per il gioco, portando naturalmente molti a riflettere se il titolo verrà mai lanciato. Blue Box si è affrettato a rispondere e negare la speculazione, ma non ha chiarito nulla in merito ai tweet cancellati.

"Recentemente siamo stati bombardati da richieste e domande riguardanti lo stato di sviluppo di Abandoned", si legge nell'aggiornamento. "Per quanto riguarda le ultime voci sulla cancellazione di Abandoned, la nostra risposta è che queste voci sono false".

Blue Box continua dicendo che l'app di rivelazione e il lancio pianificato del prologo del gioco sono stati entrambi rinviati. L'app, che Blue Box definisce "un'esperienza in tempo reale", è stata pubblicata ad agosto ma presentava un breve teaser e poco altro. L'enigmatico boss di Blue Box Hasan Kahraman ha ammesso poco dopo che l'evento è stato un "disastro", promettendo che un nuovo trailer arriverà "molto presto" seguito da un prologo giocabile. Ora, il nuovo trailer e il prologo sono rinviati a tempo indeterminato.

Our response to the Cancellation rumours: pic.twitter.com/EuiY8Squ52 — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) March 31, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"Questi erano originariamente previsti per il primo trimestre del 2022, ma sfortunatamente non siamo ancora pronti poiché abbiamo sottovalutato la nostra roadmap di sviluppo. Pertanto abbiamo rinviato la rivelazione e il lancio di Abandoned: Prologue. Lo lanceremo quando sarà pronto."

Blue Box riconosce la "frustrazione" della community e si scusa con i fan, assicurando che il lavoro sul gioco continuerà.

Fonte: Gamesradar.