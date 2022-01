Abandoned apre i pre-order ma è tutta una truffa

Blue Box Game Studios, sviluppatore di Abandoned, ha pubblicato una dichiarazione dopo essere stato informato e aver scoperto che il suo canale YouTube è stato violato e qualcuno sta truffando i giocatori con e-mail per il preordine.

Annunciato nell'aprile 2021 come esclusiva PlayStation 5, Abandoned si è rivelato un titolo sparatutto di sopravvivenza horror cinematografico. Lo studio si è ritrovato oggetto di numerose polemiche dopo che i fan sono saltati alle proprie conclusioni, ipotizzando che il gioco fosse in realtà un progetto segreto di Hideo Kojima destinato a riportare in vita Silent Hills.

Il team ha ripetutamente negato di avere relazioni con Kojima. Il mistero che circonda il titolo ha portato Abandoned a diventare un enorme "punto interrogativo", tanto che alcuni hanno accusato gli sviluppatori di essere truffatori.

Ora, in un nuovo post sull'account Twitter ufficiale dello studio, Blue Box Game Studios ha annunciato che l'account YouTube ufficiale della compagnia è stato violato. Lo sviluppatore ha detto che oltre al canale compromesso, ha ricevuto e-mail da giocatori che affermano di aver ricevuto e-mail per acquistare il preordine di Abandoned. Blue Box ha avvertito i giocatori di non aprire queste e-mail e di non trasferire alcun tipo di denaro, poiché si tratta di "e-mail truffa". Non sono stati condivisi ulteriori aggiornamenti dallo studio sulla situazione.

"Attenzione: il canale YouTube di BLUE BOX Game Studios è stato violato. Abbiamo ricevuto e-mail da varie persone che hanno ricevuto e-mail per acquistare un "Pre-ordine", per favore NON apritele e NON trasferite fondi in quanto le e-mail non provengono da noi!"

Be aware: The BLUE BOX Game Studios YouTube channel was hacked. We have received emails from various people that they received emails to buy a ''Pre-order", please DO NOT open it and DO NOT transfer funds as it is not from us! — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) January 30, 2022

Non si sa chi sia l'hacker o se lo studio abbia intrapreso qualche azione, ma Blue Box Game Studios spera che i giocatori siano consapevoli della situazione.

