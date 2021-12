Abandoned per PS5, tra i vari dettagli spunta anche l'immagine di una donna

Lo sviluppatore Blue Box ha recentemente annunciato i suoi piani per il 2022 riguardo il suo misterioso gioco esclusivo per PS5, Abandoned. Con una tech demo pianificata insieme a un reveal completo, seguito da un prologo che si svolgerà durante il primo trimestre del 2022, lo studio ha finalmente informato i fan sullo sviluppo dopo mesi di silenzio.

"Con l'inizio del nuovo anno, iniziamo con una tech demo nell'app Realtime Experience tramite un aggiornamento di patch in bundle con un'app Realtime Experience riprogettata per una migliore esperienza utente. La demo dimostra la tecnologia alla base di Abandoned in tempo reale, mostrando immagini, audio e la funzione di feedback tattile dei controller wireless DualSense che aggiunge un nuovo livello all'esperienza horror" si legge nel post.

Nonostante non abbia fornito alcun dettaglio sul blog dello studio, diverso è sulla console PS5 e sul feed di notizie dell'app PlayStation per l'applicazione, dove Blue Box ha consentito ai giocatori di dare un primo sguardo a questa demo pubblicando l'immagine di una donna. Su Twitter come potete vedere, gli utenti hanno già salvato gli screenshot di questa misteriosa donna.

Non sappiamo se si tratti della protagonista del gioco, ma per adesso tutti i dettagli che lo studio ha svelato sono questi. Non ci resta che attendere il 2022 per saperne di più.