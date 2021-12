Abandoned, l'esclusiva PS5 sembra essere ancora viva: il prologo arriverà 'presto'

Una notizia aggiunta di recente su PS5 informa gli utenti che il prologo di Abandoned uscirà nel primo trimestre del 2022. Abandoned è un mistero in corso che si rifiuta di mollare. Lo sviluppatore Blue Box Game Studios ha svelato il titolo all'inizio di quest'anno, lasciando molti a credere che sarebbe stata considerata un'altra esperienza horror indie.

Per una serie di vicissitudini che terminano con l'app necessaria alla visione del trailer non propriamente funzionante il giorno del lancio, lo studio di sviluppo è sparito per qualche mese nel dimenticatoio. Ora sembra che le cose stiano per cambiare.

Domenica 5 dicembre, un aggiornamento di notizie è stato pubblicato sulla homepage di PS5, informando gli utenti che il prologo sarebbe arrivato nel primo trimestre del prossimo anno. "Siamo entusiasti di annunciare che il capitolo Prologue uscirà nel primo trimestre del 2022", si legge in una breve descrizione sulla notizia. Il breve messaggio prosegue notando che i dettagli specifici della data di lancio dovrebbero essere "annunciati prossimamente".

La notizia comparsa su P5.

Come con qualsiasi relativa a Abandoned o Blue Box è meglio che i fan di PlayStation mantengano le loro aspettative sotto controllo. Ma chissà, forse il primo trimestre del 2022 segnerà finalmente il momento in cui Hasan Kahraman svelerà finalmente questo titolo.

