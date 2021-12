Abandoned, le ultime notizie portano a nuove minacce: Hasan Kahraman si scusa ma invita alla calma

Abandoned è un gioco che avrà segnato, suo malgrado, le novità del 2021, quando non si sa quasi nulla del titolo. Soggetto a molte polemiche, il gioco di Blue Box Games Studio ne parla un'ultima volta quest'anno per dare qualche notizia, mentre Hasan Kahraman chiede un po' di calma di fronte alle minacce contro lo studio di sviluppo.

In un primo post sul blog pubblicato sul sito Web ufficiale del gioco, Blue Box Games Studio ripercorre velocemente quest'anno e la rivelazione del progetto, specificando cosa accadrà dopo. Lo studio ammette di aver annunciato il gioco troppo presto e di non aver rispettato le scadenze che aveva fissato. È con questi errori in mente che lo studio ora vuole controllare meglio la sua comunicazione e, inevitabilmente, questo significa mantenere un profilo un po' più basso.

Al di là di questa notizia, Hasan Kahraman si è scusato ancora una volta su Twitter, chiedendo agli utenti di Internet di mantenere comunque la calma: "Le persone hanno davvero bisogno di darsi una calmata. La tossicità crea molta pressione e stress. Capisco che siete arrabbiati, ma stiamo lavorando davvero duramente. E ci vuole tempo. Le scuse vanno dette; se vi sentite derubati o altro, sono profondamente, profondamente dispiaciuto per questo. Non era mia intenzione e non stavo cercando di far accadere nulla di tutto questo. Tutto quello che chiedo a tutti è di rilassarsi, stare calmi e aspettare. Il gioco sta arrivando, lo prometto, ma siate pazienti".

PS5 users feel scammed because they got a 5 sec teaser, which I on behalf of myself and BLUE BOX deeply apologize for, I can truly understand that. But there are a lot of ppl out there who are complaining but don?t have a PS5. — Hasan Kahraman (@HasanEKahraman) December 26, 2021

And yes I and BLUE BOX are indie and you should not expect a AAA game. Set your expectations. Yes we want to do our own way of things and sure we didn?t do it wel but we are working on it. — Hasan Kahraman (@HasanEKahraman) December 26, 2021

All I ask from everyone is just to relax, calm down and just wait. Its coming I promise but just wait. Enjoy life, play some cool games, watch a movie, spend time with your loved ones, do some workout. — Hasan Kahraman (@HasanEKahraman) December 26, 2021

Kahraman ricorda anche che le aspettative per il titolo devono calare, visto che alcuni pensano ancora che tutto questo nasconda un grande studio. "E sì, Blue Box ed io siamo indipendenti e non dovreste aspettarvi un AAA. Rivedete le vostre aspettative. Sì, certo, vogliamo fare le cose a modo nostro, e sì, non l'abbiamo fatto bene ma ci stiamo lavorando".