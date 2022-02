Abermore è un RPG stealth a metà tra Disohonored e Thief che ha una data di uscita e un nuovo trailer

Abermore è un gioco di ruolo stealth in prima persona dei creatori di 10 Second Ninja X e sembra molto particolare. Il gioco vi mette nei panni di un ladro leggendario che ha solo 18 giorni per pianificare un'audace rapina. Conosciuto come "The Unhanged Man", una figura leggendaria in stile Robin Hood, il ladro è piuttosto esperto in quello che fa, ma c'è una svolta. Il gioco offre una "campagna unica" in cui ogni giorno porta nuove storie, sfide e anche alcune sorprese.

I giocatori potranno esplorare la città "neo-edwardiana" di Abermore per conoscere alcuni dei personaggi bizzarri che risiedono lì. Alcuni personaggi possono aiutare anche i giocatori grazie alle costruzione di un party che rende più facile portare a termine il colpo finale.

Non solo, ma sarete anche in grado di "sedurre aristocratici, formare alleanze, creare nuove attrezzature e scambiare beni per un loot migliore". Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer che mostra una piccola parte di gameplay.

Se il titolo vi stuzzica sappiate che Abermore sarà disponibile su PC via Steam dal 29 marzo.

