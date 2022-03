Activision Blizzard: Bobby Kotick concentra l'attenzione sulla situazione della società e lascia Coca-Cola

Oltre a lavorare come CEO di Activision Blizzard, Bobby Kotick è anche membro del consiglio di amministrazione di Coca-Cola Company dal 2012.

Tuttavia, alla luce dei recenti eventi dello studio con sede a Irvine, Kotick ha ha deciso di dimettersi dal suo ruolo presso Coca-Cola.

In una recente dichiarazione, Kotick ha annunciato che non si candiderà alla rielezione nel Consiglio di amministrazione di Coca-Cola. Invece, desidera prestare la sua totale attenzione alla risoluzione dei numerosi problemi che affliggono Activision Blizzard.

"Ho deciso di non candidarmi alla rielezione nel consiglio di amministrazione di The Coca-Cola Company per concentrare tutta la mia attenzione su Activision Blizzard in questo momento cruciale mentre ci prepariamo per la nostra fusione con Microsoft", ha affermato Kotick (via VGC).

"È stato un piacere e un privilegio far parte del consiglio di Coca-Cola negli ultimi 10 anni".

Microsoft è ora intervenuta per acquisire Activision Blizzard per un'ingente somma di $68,7 miliardi, a seguito della quale la società farà capo al boss di Xbox, Phil Spencer. Le voci in precedenza suggerivano che Bobby Kotick sarebbe stato licenziato una volta completata l'acquisizione, tuttavia la sua scelta di dimettersi da Coca-Cola rende questa prospettiva altamente improbabile al momento.

Fonte: Gamingbolt.