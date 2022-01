Activision Blizzard: Bobby Kotick avrebbe pensato di comprare siti come Kotaku e PC Gamer per migliorare l'immagine dell'azienda

Con la notizia di Microsoft che acquisisce Activision Blizzard arrivano anche diversi retroscena sull'affare e sulla situazione delle due compagnie e in particolare su Activision.

Come probabilmente saprete l'intera compagnia e Bobby Kotick stesso erano alle prese con pesanti accuse tra molestie sessuali e comportamenti a dir poco inappropriati. Secondo un report di The Wall Street Journal, Kotick stesso avrebbe pensato di migliorare la situazione con qualche acquisto mirato.

Di cosa parliamo? Fonti e informazioni contenute nel report sottolineano come il CEO di Activision Blizzard avrebbe pensato di comprare siti di spicco come Kotaku e PC Gamer per "cambiare la narrazione pubblica" che circondava Activision. Insomma, un modo per cercare di migliorare l'immagine sua e della compagnia dopo mesi di reportage e notizie negative.

Activision ha smentito il report, i proprietari di Kotaku hanno risposto con un no comment mentre PC Gamer non ha risposto. Si tratta al momento di voci comunque da tenere in considerazioni ma da considerare in quanto tali.

Per quanto riguarda il futuro di Kotick, ora come ora sappiamo che il CEO dovrebbe lasciare Activision Blizzard il prossimo anno, quando l'acquisto da parte di Microsoft verrà finalizzato. Intanto il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha avuto parole al miele per il "buon" Kotick.

Fonte: Eurogamer.net