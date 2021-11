Activision Blizzard tra scandali e cause legali Bobby Kotick critica i giornalisti 'molto negativi'

Come ormai saprete, Activision Blizzard ha dovuto affrontare la causa intentata del California Department of Fair Employment and Housing che ha accusato la compagnia di discriminazioni e abusi sul posto di lavoro.

In seguito alla causa legale, c'è stato un vero e proprio "esodo" da Activision Blizzard, con molte personalità di spicco che hanno lasciato l'azienda. La partenza più recente è quella della co-leader Jen Oneal che ha lasciato il suo ruolo in Blizzard dopo soli 3 mesi.

Ora, il CEO Bobby Kotick è tornato sulla vicenda nel corso della conference call di Activision Blizzard e ha preso di mira i giornalisti che, secondo lui, sono stati molto negativi nonostante i cambiamenti apportati alla società.

Il noto analista Daniel Ahmad scrive su Twitter: "Bobby Kotick ha detto poco fa durante il report sugli utili che i media sono stati molto negativi sulla società nonostante i cambiamenti che hanno apportato".

"Anche se si potrebbe pensare che sia stata proprio quella copertura negativa a forzare il cambiamento... ma ok".

Bobby Kotick said on the earnings conference call just now that media has been very negative about the company despite the changes they made.



Although one would think it was that negative coverage that forced change... but ok — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 2, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che Diablo 4 e Overwatch 2 sono stati rinviati.

Fonte: Twitter.