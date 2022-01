Activision Blizzard: alcuni ex dipendenti fondano New Tales, un nuovo studio di sviluppo e publishing

Activision Blizzard non si è certo annoiata nell'ultimo periodo, tra gli scandali che ormai conosciamo a memoria e la costosissima acquisizione da parte di Microsoft. In tutto questo trambusto, c'è chi nel frattempo ha lasciato l'azienda ─ forzatamente o meno ─ cercando di mettersi in proprio, ed è dai risultati di questi sforzi che nasce New Tales, un nuovo team di sviluppo e publishing con sede a Parigi.

Come ogni software house appena nata è piena di entusiasmo e buoni propositi, cercando di alimentare la crescita dell'intero settore videoludico,come comunicato dal CEO Cedric Marechal:

"La frequenza delle nuove uscite continua a crescere rapidamente, rafforzando la necessità di un grande publishing internazionale".

New Tales però, non possiede solo componenti da Activision Blizzard: il nuovo team può contare anche su personale d'esperienza provenienti da alcune delle più grandi realtà del settore, come SEGA, Ubisoft e LucasArts. Mentre si è già partiti con lo sviluppo di un nuovo gioco, l'impegno come publisher sembra avrà comunque lo stesso peso, cercando di aiutare altri sviluppatori a raggiungere il successo. Da questo punto di vista arriveranno altre informazioni in merito, ma nel frattempo, non possiamo che augurare buona fortuna a questa nuova realtà.

