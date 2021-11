Activision Blizzard ha guadagnato la mostruosa cifra di $1,2 miliardi dalle microtransazioni in soli tre mesi

Nei rapporti finanziari di Activision Blizzard viene visualizzata una metrica denominata "Prenotazioni nette in-game", ovvero i soldi che la società guadagna tramite microtransazioni effettuate in-game.

Questa cifra si traduce in $ 1,198 miliardi per il terzo trimestre del 2021. È più della metà delle entrate totali di Activision Blizzard. La parte più consistente di questi ricavi proviene dal titolo free-to-play Call of Duty: Warzone. Tuttavia un altro importante gioco per la società che genera introiti è World of Warcraft che con il suo negozio offre spesso particolari cavalcature o skin per armi ed armature.

Recentemente Activision Blizzard ha rinviato le uscite sia di Overwatch 2 che di Diablo IV e si parla attualmente di spostarli al 2023. Una bella tegola per la società che ormai da qualche mese è sotto i riflettori per gli scandali e gli abusi sessuali trapelati da ex dipendenti.

E' notizia di poche ore fa che la co-leader Jen Oneal si è dimessa da Activision Blizzard dopo soli tre mesi.

