Activision Blizzard, le inchieste sulle molestie sessuali continuano mentre Bobby Kotick viene citato in giudizio

Le autorità di regolamentazione ampliano le indagini su molestie e discriminazioni in Activision Blizzard. La direzione, insieme a Bobby Kotick, è stata richiamata in tribunale per ulteriori informazioni. Le citazioni sono state inviate dalla US Securities and Exchange Commission (SEC) e dal California Department of Fair Employment and Housing Rights (DFEH).

Il Wall Street Journal ha riferito che Activision Blizzard sta collaborando con la SEC sulle informazioni sugli ex dipendenti, ma è meno disposta ad aiutare il DFEH. Il dipartimento aveva precedentemente aggiunto informazioni secondo cui l'editore stava distruggendo documenti e intervenendo nelle indagini. La denuncia afferma che i diritti dei lavoratori sono inoltre stati violati lungo il percorso.

Anche Bobby Kotick, che per adesso rimane comunque innocente secondo le leggi americane, è stato ascoltato dal SEC. Tutto questo quindi continua anche dopo la decisione di Microsoft di voler acquisire la società.

Recentemente il Wall Street Journal ha anche svelato i retroscena dietro l'acquisizione.