Activision Blizzard: Jeff Kaplan ha difeso il team di Overwatch da tutte le 'schifezze corporative'

Activision Blizzard continua a essere coinvolta in polemiche durante la sua causa con lo stato della California e continuano a emergere nuovi dettagli sull'azienda. Una delle ultime informazioni rilasciate suggerisce che l'ex direttore di Overwatch Jeff Kaplan abbia protetto la sua squadra dai problemi aziendali.

Secondo uno dei produttori di Overwatch, Kaplan è stato in grado di proteggere la sua squadra da "schifezze aziendali" mentre era con la società. La producer Tracy Kennedy ha recentemente dichiarato che la cultura aziendale di Activision Blizzard era in contrasto con il team di Overwatch prima della partenza di Jeff Kaplan. Durante il suo discorso di addio, Jeff Kaplan ha fatto riferimento ai problemi culturali di Activision Blizzard, secondo Kennedy, e gli effetti a catena della sua partenza si fanno ancora sentire.

Specificando alcune delle "schifezze aziendali" da cui ha protetto il team, Kennedy ha affermato che Kaplan avrebbe resistito alla cultura aziendale e alle pressioni aziendali per cambiare le cose che riteneva avrebbero compromesso Overwatch o il team dietro di esso. Kennedy attribuisce la positività del team di Overwatch alla capacità di Kaplan di proteggere il team da Activision Blizzard e, dalla sua partenza, anche diversi membri del team di Overwatch sono andati via. Secondo Kennedy, ciò è dovuto principalmente alla causa pubblica Activision Blizzard in corso che ha rivelato scenari inquietanti.

Kaplan ha lasciato Activision Blizzard ad aprile, lasciando il team di Overwatch al riparo dai problemi aziendali. Kaplan non è l'unica figura chiave di Activision Blizzard ad aver lasciato di recente, poiché anche il presidente di Blizzard J. Allen Brack ha lasciato l'azienda a causa della causa in corso. Ora, secondo nuovi report, anche il CEO Bobby Kotick ora è nel mirino, con l'accusa di aver non solo nascosto le molestie aziendali, ma anche di averle commesse.

Fonte: Dexerto