Activision Blizzard tra abusi e polemiche: il gruppo ABK Workers Alliance ottiene un'importante vittoria

Secondo quanto riferito, un collettivo di lavoratori composto da dipendenti di Activision Blizzard - King ha ottenuto una vittoria nella lotta in corso per i diritti dei lavoratori presso l'azienda.

Jessica Gonzalez, senior test analyst presso Blizzard e membro dell'ABK Workers Alliance, ha celebrato su Twitter "un'enorme vittoria" e ha aggiornato i follower sulle recenti concessioni fatte in merito ai lavoratori temporanei presso l'azienda. Tali concessioni rappresentano un miglioramento significativo per i lavoratori a contratto di ABK, che normalmente non otterrebbero lo stesso tipo di diritti dei lavoratori dipendenti.

Gonzalez elenca diversi punti, come un aumento della tariffa oraria minima di $17 all'ora, una promessa da parte delle altre società partner di abbinare i nove giorni di malattia annuali accumulabili di Blizzard e 13 di ferie pagate ogni anno (oltre al Ringraziamento e alle interruzioni invernali).

Today ABK workers are celebrating a huge victory for our contract workers. This is a result of collective action and there is more work to do! ??? pic.twitter.com/PNJCTX0DbX — Jessica Gonzalez ? For the Alliance! (@BlizzJess) November 9, 2021

Tuttavia, l'ABK Workers Collective non crede che il lavoro sia finito. La stessa Gonzalez si è affrettata a dichiarare che "c'è ancora lavoro da fare" e le risposte al suo tweet hanno visto molti sostenitori cauti che si sono congratulati e hanno anche spinto per ulteriori miglioramenti. Molti hanno accolto con favore l'aumento della tariffa oraria come un netto miglioramento, ad esempio, avvertendo che $17 sono ancora insufficienti considerando il costo della vita in California.

In ogni caso, innegabilmente si stanno facendo progressi e il fatto che ABK sia disposta a venire al tavolo delle trattative è una prova del potere dell'azione collettiva. Resta da vedere se altre società seguiranno l'esempio, come Ubisoft, che è stata recentemente al centro di una petizione pubblica lanciata dal gruppo di lavoratori "A Better Ubisoft".

Fonte: Gamepur.