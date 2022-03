Activision Blizzard ancora guai: la società affronta una nuova causa per molestie sessuali e discriminazione

Activision Blizzard deve ora affrontare nuove accuse di molestie sessuali e discriminazione.

L'avvocato Lisa Bloom ha intentato una causa mercoledì presso la Corte superiore della contea di Los Angeles per conto di un'attuale dipendente denominata "Jane Doe", riferisce Bloomberg Law.

"Per anni, l'ambiente "frat boy" di Activision Blizzard ha favorito il sessismo dilagante, le molestie e la discriminazione con 700 incidenti segnalati che si sono verificati sotto il CEO Robert Kotick", si legge nella causa.

Doe, che è entrata a far parte dell'azienda nel 2017, afferma di essere stata regolarmente sottoposta a pressioni per bere alcolici e partecipare a giochi osceni. Dice anche che le dipendenti di sesso femminile sono state regolarmente soggette a commenti sessuali e palpeggiamenti da parte di colleghi maschi durante i "cube crawl" alimentati dall'alcol in giro per l'ufficio.

Doe sostiene che le lamentele sul bere eccessivo e le avances sessuali sono state spiegate come "la leadership è gentile e cerca di essere sua amica". Afferma inoltre che le è stato detto di non esprimere le sue preoccupazioni a causa del danno che potrebbe recare aull'azienda.

Dopo aver fallito in più tentativi di fuggire in un dipartimento diverso, Doe dice che alla fine le è stato offerto un altro ruolo con uno status inferiore e una significativa diminuzione dello stipendio, dopo essersi lamentata direttamente con l'ex presidente Blizzard J. Allen Brack.

Afferma inoltre che la sua domanda risalente a novembre 2021 per una posizione di assistente esecutivo è stata respinta dopo aver parlato delle sue esperienze in azienda durante una conferenza stampa il mese successivo.

Doe punta all'introduzione di un dipartimento delle risorse umane a rotazione per combattere i conflitti di interesse e vuole il licenziamento del CEO di Activision Blizzard Kotick.

Activision Blizzard ha recentemente affermato che sta riscontrando problemi nell'attirare nuovi dipendenti e nel trattenere quelli esistenti e che le sue lotte per il reclutamento potrebbero essere esacerbate da contenziosi in corso.

A gennaio è stato annunciato che Microsoft intende acquisire Activision Blizzard con un accordo da 68,7 miliardi di dollari, il più grande di sempre nel settore dei videogiochi. Secondo quanto riferito, Kotick lascerà l'azienda una volta concluso l'accordo con Microsoft.

Fonte: VGC.