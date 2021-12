Activision Blizzard perde l'organizzatrice delle proteste Jessica Gonzalez che lascia la società

Jessica Gonzalez, una figura chiave nella recente azione di protesta dei dipendenti di Activision Blizzard, lascia l'azienda e abbandona del tutto il settore dei videogiochi. Gonzalez ha annunciato le sue dimissioni ieri, in un messaggio in cui ha ulteriormente criticato il capo di Activision Blizzard, Bobby Kotick, affermando di come continui il suo "rifiuto di assumersi la responsabilità".

"Tutti i prodotti della società soffriranno fino a quando non sarai rimosso dalla tua posizione di CEO", ha scritto. "Questo può sembrare duro, ma hai avuto anni per aggiustare la cultura e guardare fin dove si è spinta attualmente l'azienda".

In un messaggio su Slack che ha successivamente condiviso pubblicamente tramite Twitter, Gonzalez ha ringraziato i colleghi per il loro supporto negli ultimi mesi e ha affermato di ritenere che "con sufficiente educazione e consapevolezza", Activision Blizzard potrebbe ancora "essere un ottimo posto" in futuro.

My resignation from Blizzard Entertainment pic.twitter.com/eJeTsYGFv8 — Jessica Gonzalez ? #FireBobbyKotick (@BlizzJess) November 30, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Il mese scorso, Activision è stata al centro di un dannoso rapporto del Wall St Journal che descriveva in dettaglio presunte molestie sessuali, aggressioni e comportamenti inappropriati presso lo sviluppatore dietro Call of Duty. Particolare critica è stata rivolta al CEO di Activision Blizzard Bobby Kotick, comprese le affermazioni su quanto sapeva e il suggerimento che avrebbe potuto fare di più.

Fonte: NME