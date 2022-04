Activision Blizzard rimuove l'obbligo vaccinale per tutti i dipendenti

I dipendenti Activision Blizzard non saranno più tenuti a fornire la prova della vaccinazione per poter lavorare in ufficio. La notizia proviene da un'e-mail a livello aziendale inviata recentemente ai dipendenti, con una mossa che è stata condannata in tutto il settore e persino pubblicamente dagli attuali ed ex dipendenti di Activision Blizzard.

Oltre a questo l'azienda sta eliminando gradualmente il lavoro da casa, riportando il personale in ufficio. La direzione afferma che la mossa è stata fatta per allineare le sue pratiche con altre aziende. Lo staff di Activision Blizzard si è ampiamente espresso contro la decisione e l'e-mail che annunciava il cambiamento nella politica è stato oggetto di discussione.

Il lead server engineer presso Blizzard Kurtis McCathern è stato tra i primi a condividere la notizia con il pubblico. Nelle risposte al suo tweet, sia gli attuali che gli ex dipendenti si esprimono contro la decisione.

Not sure why Blizzard people are being coy about this on Twitter. There's nothing in the announcement that says it's company private, and people applying for jobs here should know.



AB has made the decision to lift vaccine mandate enterprise wide. — BLM Kurtis McCathern BLM ? (@kurtismcc) March 31, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

LEAKED: Brian Bulatao emailed all of ABK to talk returning to office in June. They will not be enforcing proof of vaccination. I?m sure the ?benefits? of in person collaboration is actually so employees organizing can be followed and monitored closely. Do not die for this company pic.twitter.com/MSOwWVYBR3 — Jessica Gonzalez ? is a chair ? (@_TechJess) March 31, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Activision Blizzard deve ancora commentare pubblicamente la decisione. Al personale viene ancora chiesto di rivelare il proprio stato di vaccinazione nonostante questo report, presumibilmente in modo da poter agire rapidamente se le notizie sull'obbligo vaccinale dovessero cambiare.

In altre notizie, l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è stata commentata recentemente dai senatori americani.

Fonte: Kotaku