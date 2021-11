Activision Blizzard: il rinvio di Overwatch 2 e Diablo IV e l'addio di Jen Oneal fanno calare le azioni del 15%

Il rapporto sugli utili del terzo trimestre di Activision Blizzard ha superato le aspettative, ma le azioni sono crollate dopo che la società ha annunciato rinvii per Overwatch 2 e Diablo IV e una partenza dalla leadership di Blizzard.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il titolo Activision Blizzard è sceso del 15%, a $ 66,13. Nella giornata di ieri invece, secondo quanto riportato dall'analista Daniel Ahmad, le azioni della società avevano subito un calo del 10%. Sembra quindi che la giornata di oggi sia iniziata ancora peggio rispetto a ieri.

Come abbiamo detto, Jen Oneal dopo soli tre mesi ha detto addio alla società. Mike Ybarra ora guiderà Blizzard "con effetto immediato" e Oneal passerà a una nuova posizione all'interno di Activision prima di andarsene alla fine dell'anno.

Ricordiamo che Activision Blizzard è ancora sotto inchiesta per l'ambiente tossico e le molestie sessuali che sono state riportate da ex dipendenti dell'azienda.