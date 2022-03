Activision Blizzard risarcirà con $18 milioni le vittime di molestie sessuali e discriminazioni

Un giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti ha confermato di essere "pronto ad approvare" la transazione di 18 milioni di dollari di Activision Blizzard per una causa per molestie sessuali presentata l'anno scorso dalla Equal Employment Opportunity Commission, nonostante le obiezioni di altre parti.

Activision Blizzard ha inizialmente annunciato di aver raggiunto un accordo con l'EEOC - per mettere da parte 18 milioni di dollari per i dipendenti che avevano subito molestie e discriminazioni in azienda - lo scorso settembre, ma l'approvazione del tribunale dell'accordo è stata rinviata dopo che il Department of Fair Employment and Housing della California si era opposto.

Nonostante l'obiezione del DFEH un giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti (come riportato dal Washington Post) ha ora affermato di essere "pronto ad approvare" l'accordo, scrivendo: "La Corte è generalmente soddisfatta che sia lo sgravio monetario che le disposizioni non monetarie sono eque, ragionevoli e adeguate".

Tra chi critica l'accordo proposto, c'è il Communications Workers of America (CWA), che ha definito i 18 milioni di dollari "tristemente inadeguati" nella propria obiezione legale presentata l'anno scorso, notando che la cifra fornirebbe il risarcimento massimo per soli 60 lavoratori. "Siamo preoccupati per come l'EEOC sia arrivata a questo numero e per come crede che il numero sarà equamente distribuito".

Inutile dire che il pagamento di 18 milioni di dollari ha sollevato moltissimi dubbi, considerando i miliardi che Activision Blizzard incassa ogni anno. Il 2021 ha visto il publisher registrare un fatturato annuo di 8,8 miliardi di dollari, mentre il controverso CEO Bobby Kotick - che ha guadagnato 150 milioni di dollari nel 2020 - dovrebbe ricevere 390 milioni di dollari in seguito all'acquisizione della società da 69 miliardi di dollari da parte di Microsoft.

Kotick è stato, ovviamente, accusato di essere stato a conoscenza di cattiva condotta sessuale all'interno dell'azienda "per anni" in un report incriminante del Wall Street Journal pubblicato dopo che la causa del DFEH ha suscitato onde d'urto in tutto il settore. In risposta a tale report, più di 1.300 dipendenti di Activision Blizzard hanno firmato una petizione chiedendo le dimissioni di Kotick, nonostante il consiglio di amministrazione di Activision Blizzard insistesse sul fatto che rimaneva "fiducioso" nella "leadership, impegno e capacità" di Kotick.

Tuttavia, mentre il procedimento EEOC potrebbe essere giunto alla conclusione, Activision Blizzard dovrà affrontare ancora più azioni legali da altre parti, inclusa la causa in corso del DFEH. Più di recente, un attuale dipendente di Activision Blizzard ha sollevato nuove accuse di molestie sessuali, discriminazione di genere e ritorsioni in una causa rivolta all'azienda, e i genitori di un ex dipendente di Activision Blizzard che si è suicidato durante un ritiro aziendale nel 2017 hanno lanciato la propria azione legale, citando in giudizio il publisher per omicidio colposo, sostenendo che il suicidio fosse il risultato di molestie sessuali da parte di colleghi di lavoro.

Fonte: Eurogamer.net.