Activision Blizzard: per il vicepresidente QA i sindacati potrebbero 'influenzare la qualità dei giochi'

Il vicepresidente QA di Activision, Christian Arends, ha inviato un messaggio al personale che sembra tentare di dissuaderli dall'unirsi ad un sindacato. Il messaggio è stato pubblicato su un canale interno della società Discord ed è stato poi condiviso su Twitter da Jessica Gonzalez, la fondatrice del gruppo di dipendenti Activision Blizzard.

Secondo Gonzalez, Arends ha pubblicato il messaggio in un canale di sola lettura in cui gli utenti non sono in grado di rispondere. Si riferiva alla recente decisione presa da un gruppo di tester della garanzia della qualità presso lo sviluppatore di Call of Duty Warzone, Raven Software, di unirsi ai Communication Workers of America.

Sollevando la questione se l'adesione a un sindacato proteggerebbe i dipendenti e fornire loro sicurezza sul lavoro, Arends ha scritto: "La sicurezza del lavoro qui è Activision Blizzard King si basa sulla nostra capacità di produrre intrattenimento epico per i nostri fan. Un sindacato non fa nulla per aiutarci a produrre giochi di livello mondiale e il processo di contrattazione in genere non è rapido, spesso riduce la flessibilità e può essere contraddittorio e portare a pubblicità negativa. Tutto ciò potrebbe danneggiare la nostra capacità di continuare a creare grandi giochi".

VP of QA at Activision just posted this shit in company slack LOL this was posted in a channel where you can?t reply to threads. Sad? pic.twitter.com/oDmG4u9dfq — Jessica Gonzalez? #WeAreGWA (@_TechJess) January 31, 2022

Il mese scorso un gruppo di 34 persone chiamato Game Workers Alliance ha chiesto ufficialmente alla società madre Activision Blizzard di riconoscere il sindacato, che sarebbe stato il primo in assoluto in un importante studio di sviluppo di giochi del Nord America. Recentemente Activision ha spostato i tester ad altre mansioni, cercando così di dividerli.

Attualmente Blizzard non ha ancora fatto nessuna dichiarazione a riguardo.

Fonte: Games Industry