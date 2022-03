Activision Blizzard sospende le vendite dei suoi giochi in Russia

Activision Blizzard ha annunciato che "sospenderà le nuove vendite di e nei [suoi] giochi in Russia" mentre persiste la guerra contro l'Ucraina. L'azienda sta anche aumentando le donazioni dei dipendenti alle organizzazioni che "forniscono soccorsi immediati nella regione".

In un comunicato stampa, il presidente e COO di Activision Blizzard Daniel Alegre ha affermato che la società si è impegnata ad aiutare "coloro che sono stati colpiti da questa terrificante violenza e a fornire assistenza in ogni modo possibile".

"Durante la scorsa settimana, abbiamo assistito alle notizie dall'Ucraina e al peggioramento della crisi umanitaria che si sta verificando. L'impegno della nostra azienda è aiutare le persone colpite da questa terrificante violenza e fornire assistenza in ogni modo possibile", ha affermato Alegre.

"Annunciamo che Activision Blizzard sospenderà le nuove vendite di e nei nostri giochi in Russia mentre questo conflitto continua. Continueremo a cercare modi per supportare il popolo ucraino. Vogliamo rassicurarvi che la sicurezza dei nostri dipendenti è la priorità assoluta del nostro gruppo dirigente. Stiamo facendo tutto il possibile per assistere i dipendenti e le loro famiglie, che sono direttamente colpiti da questa tragedia".

"Voglio anche prendermi un momento per riconoscere l'incredibile lavoro dei nostri team per supportare il popolo ucraino", ha continuato la dichiarazione. L'azienda ha raccolto oltre $300.000 in donazioni finora.

You are definitely aware of what is happening in Ukraine right now. Russia declare war not for Ukraine but for all civilized world. If you support human values, you should live the Russian market! pic.twitter.com/tnQr13BsSv — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 2, 2022

"Vorrei anche sottolineare gli straordinari contributi dei nostri colleghi in Polonia, che si sono offerti volontariamente per assistere i rifugiati ucraini e altri bisognosi. Continuiamo a lavorare con loro per trovare modi in cui possiamo aiutare ulteriormente questo sforzo".

In tutto il settore dei videogiochi, le aziende hanno risposto con ingenti donazioni a organizzazioni umanitarie e supporto per il personale con sede in Ucraina. Di recente, anche Apple ha sospeso le vendite dei suoi prodotti nel Paese.

Fonte: Eurogamer.net.