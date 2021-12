Activision Blizzard Workers Alliance istituisce un fondo per supportare i dipendenti che stanno scioperando

I dipendenti di Activision Blizzard stanno lanciando un'offerta per la sindacalizzazione, poiché sono stati annunciati nuovi scioperi e un nuovo fondo da 1 milione di dollari per supportare i lavoratori.

Diversi membri dello staff si sono espressi pubblicamente sui social media per dire di aver ricevuto e firmato le tessere sindacali. Nel frattempo, il gruppo di dipendenti ABetterABK ha confermato che oggi si terrà un ulteriore sciopero. "Oggi, ABK Worker's Alliance annuncia l'inizio del suo sciopero", ha annunciato questo pomeriggio il gruppo via Twitter. "Incoraggiamo i nostri colleghi nell'industria dei giochi a stare con noi nella creazione di un cambiamento duraturo. Per coloro che desiderano unirsi in solidarietà, si prega di considerare di donare al nostro Fondo di sciopero".

"La direzione ha detto ai dipendenti che non sarebbero stati pagati per lo sciopero dopo mercoledì", ha scritto su Twitter la giornalista del Washington Post Shannon Liao. "I lavoratori hanno ancora intenzione di scioperare oggi. Il fondo per lo sciopero dovrebbe creare sicurezza finanziaria per coloro che scelgono di aderire".

Today, the ABK Worker's Alliance announces the initiation of its strike. We encourage our peers in the Game Industry to stand with us in creating lasting change. For those who wish to join in solidarity, please consider donating to our Strike Fund.https://t.co/IauGyxuLYG — ABetterABK ? ABK Workers Alliance (@ABetterABK) December 9, 2021

Management told employees they will not be paid for the walkout after Wednesday. Workers still plan to strike today. The strike fund is supposed to create financial security for those who choose to join. — Shannon Liao (@Shannon_Liao) December 9, 2021

Una pagina GoFundMe per l'ABK Strike Fund è ora attiva, con circa $ 25.000 raccolti finora. Attualmente Activision non ha fatto nessun commento.

Fonte: IGN