Activision e i suoi dirigenti sotto la lente di Microsoft per vedere come stanno gestendo le accuse di molestie

Secondo quanto riportato dal presidente di Microsoft Brad Smith, la società sta tenendo d'occhio i dirigenti di Activision, avendo la ferma convinzione di scegliere quali persone saranno in futuro a capo dell'azienda.

"Penso che se c'è una cosa che abbiamo imparato sull'affrontare questioni come le molestie sessuali o quasi qualsiasi questione di cultura per le persone, richieda davvero una combinazione di impegno e umiltà", ha detto Smith. "Bisogna impegnarsi a migliorare le cose. Sapete, oggi ci rivolgiamo al team dirigenziale di Activision Blizzard per rendere la cultura e la sicurezza sul lavoro una priorità assoluta ogni singolo giorno, fino al giorno in cui si spera che questo accordo si concluderà. E poi quando prenderemo il controllo dobbiamo utilizzare lo stesso impegno".

"Penso anche che l'umiltà sia importante" ha continuato Smith. "Il giorno in cui pensi di aver finito, il giorno in cui pensi di poter dichiarare la vittoria, è probabilmente il giorno in cui sacrificherai gli stessi valori che speri di promuovere. Ci siamo evoluti, speriamo sia un percorso positivo. E quindi questo è qualcosa non solo per Activision Blizzard, penso che faccia parte di ogni parte di Microsoft. Fa parte dell'intero settore tecnologico. Fa parte di ogni attività nell'intera economia".

Riguardo ad un eventuale cambio dirigenziale una volta che l'acquisizione andrà a buon fine, Smith ha dichiarato: "Quello che abbiamo detto è che ci saranno alcuni aspetti che cambieranno, ma sarà tutto un nuovo team che lavorerà insieme" lasciando intendere quindi che la dirigenza di Activision è sotto stretto esame.

Fonte: VGC