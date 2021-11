Activision ha impiegato anni per licenziare un dipendente che firmava e-mail con frasi oscene e allusioni sessuali

Una causa in California di quest'anno ha denunciato molestie sessuali, discriminazione e una pervasiva "cultura frat boy" presso il publisher di Call of Duty, Activision Blizzard. Almeno in un caso, questa cultura includeva un dipendente che firmava tutte le sue e-mail di lavoro con "1-800-ALLCOCK".

Questo dettaglio proviene dall'ultimo episodio del podcast del Wall Street Journal che elabora alcuni dei suoi recenti report investigativi che delineano nuovi casi di cattiva condotta e insabbiamenti. E non è stato risparmiato nemmeno il CEO Bobby Kotick.

"C'è stato un esempio in cui un dipendente Activision aveva firmato per anni e-mail con 1-800-ALLCOCK", ha detto la giornalista Kirsten Grind in una trascrizione del podcast.

Secondo quanto riferito, Activision non ha preso provvedimenti in merito alla firma dell'e-mail fino a quando non ha ricevuto un reclamo al riguardo proprio la scorsa estate, a quel punto ha licenziato il dipendente dopo un'indagine durata un mese.

"Il nostro team di conformità ha aperto un'indagine dopo aver ricevuto una segnalazione relativa all'uso di questo numero e ha licenziato il dipendente dopo che l'indagine è stata conclusa", ha dichiarato a Kotaku il responsabile delle comunicazioni di Activision Blizzard, Helaine Klasky.

L'episodio del podcast ha anche intervistato un ex dipendente sul suo tempo trascorso presso Sledgehammer Games, creatore del recente Call of Duty: Vanguard. Ashley Mark, assunta come quality assurance analyst nel 2016 durante la produzione di Call of Duty: WWII, ha descritto il luogo di lavoro letteralmente dominato dagli uomini.

Mark ha ricordato una festa per l'anniversario dello studio del 2017 in cui un ex manager di Sledgehammer "ha messo il braccio intorno a una mia collega quasi come volesse strozzarla" mentre l'abbracciava e diceva ripetutamente il suo nome. Quell'ex manager ha detto al Wall Street Journal di non ricordare i dettagli della serata in questione perché era troppo ubriaco, ma ha confermato di essere stato sospeso per due settimane prima di essere trasferito a un ruolo diverso.

Sledgehammer Games è stato anche il luogo in cui un'ex dipendente è stata molestata due volte, incidenti che non sono stati oggetto di indagine fino a quando non ha inviato una lettera dal suo avvocato dopo che aveva già lasciato l'azienda. Secondo il nuovo episodio del podcast, quando inizialmente ha portato la sua denuncia allo studio, un rappresentante del dipartimento ha cercato di convincerla a minimizzare ciò che era successo.

Fonte: Kotaku.