Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp ha una data di uscita? Il leak dal Nintendo eShop

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è stato annunciato nel corso del Nintendo Direct di questa estate: il remake degli storici titoli strategici era previsto inizialmente per dicembre, ma è stato in seguito rimandato ad una generica 'Primavera 2022'.

Sembra ora però che una nuova data di uscita sia trapelata proprio tramite il Nintendo eShop americano che, nella pagina dedicata al gioco, indica con precisione l'8 aprile 2022. Si tratta di un'indicazione verosimile che va a inserirsi perfettamente nella finestra di lancio indicata dopo il rinvio, tuttavia non ci sono per ora conferme da parte della stessa Nintendo.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è un titolo strategico a turni con battaglie combattute a terra, in mare e in aria. Il gioco includerà il remake completo di Advance Wars e Advance Wars 2: Black Hole Rising, usciti rispettivamente su Game Boy Advance nel 2001 e nel 2003, con le due Campagne complete e una modalità Sfida, in cui fino a quattro giocatori possono affrontarsi in decine di mappe. L'uscita è naturalmente prevista in esclusiva su console Nintendo Switch.

Fonte: Nintendoeverything