Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è stato rinviato al 2022

Uno dei remake al contempo più imprevisti ma anche interessanti annunciati per Nintendo Switch è sicuramente Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, nuova doppia versione della serie strategica originariamente uscita su Game Boy Advance.

Il titolo era inizialmente previsto per l'uscita al 3 dicembre, ma un tweet di Nintendo of America ha cambiato le carte in tavola, spostando in là la data d'uscita: ora l'appuntamento diventa primaverile.

"Salve, truppe! Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, che doveva uscire il 3 dicembre, ora uscirà per Nintendo Switch nella primavera del 2022. Il gioco necessita di un altro pochino di tempo per essere ottimizzato. Combatterete presto insieme a Andy e ai suoi amici! Grazie per la vostra pazienza."

Hello, troops! #AdvanceWars 1+2: Re-Boot Camp, which was set to launch on 12/3, will now release for #NintendoSwitch in spring 2022. The game just needs a little more time for fine tuning. You'll be battling with Andy & friends soon! Thanks for your patience. pic.twitter.com/dSi8VSsxTH — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 22, 2021

Il remake comprenderà versioni aggiornate di Advance Wars e Advance Wars 2: Black Hole Rising, due piccoli-grandi classici del genere, con le intere campagne di entrambi i giochi più la modalità Sfida, in cui possono darsi battaglia fino a quattro giocatori.

Fonte: Nintendo of America